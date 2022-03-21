Енергетична компанія Enel планує піти з російського ринку

Точна дата невідома.

Італійський виробник електроенергії та газу Enel готується піти із РФ за кілька місяців. Компанія припинить продаж теплової генерації.

Про це пише видання Bloomberg.

Enel планує безпечну передачу активів, які генерують енергію до РФ. Активи компанії у Росії – вітрові станції та три газові комбіновані теплоелектростанції загальною потужністю 5700 Мгвт.

Частка Enel Russia у загальних прибутках Enel складає 1%. Enel бачить ріст видобутку енергії з альтернативних джерел, але буде згортати діяльність, пише видання.

"Європейським компаніям потрібні нові європейські регуляції, щоб допомоги у ситуації різкого стрибка цін на газ через скорочення пропозиції поставок", - сказав CEO компанії Франческо Стараче.

Італійська компанія захеджувала ціни на наступні два роки, тому захистила себе від росту цін.

Раніше стало відомо, що Австралія заборонила постачання глинозему та алюмінієвої руди до Росії, щоб обмежити можливості країни-агресора виготовляти зброю.