Польша хочет выслать российских дипломатов за шпионаж

СМИ сообщают, что в списке – более 40 человек.

Польские власти решили выслать из страны более 40 российских дипломатов за шпионаж.

Об этом пишет польское издание Рap.pl со ссылкой на источник в правительстве.

Также читайте СБУ задержала шпиона оккупантов на Волыни

Издание также ссылается на представителя министра-координатора спецслужб Станислава Жарина. Он сообщил, что Агентство внутренней безопасности подготовило список из 45 человек из дипломатических кругов, работающих на российские спецслужбы.

Сегодня в министерство иностранных дел срочно вызвали посла Российской Федерации в Польше Сергея Андреева.

В списке российских дипломатов, которые, по мнению польских властей, вели в Польше деятельность, не соответствующую Венской конвенции о дипломатических отношениях, должно быть 45 имен, пишет издание.

Среди них сотрудники посольства России в Варшаве, а также их супруги, которые под прикрытием должны собирать конфиденциальную информацию и вербовать граждан Польши для сотрудничества на благо Российской Федерации.

Ранее стало известно, что на фоне информации о вероятном вторжении белорусских войск в Украину Комитет госбезопасности Беларуси заявил, что якобы под прикрытием посольства Украины в государстве работали разведчики.