У Біблії знайшли фрагмент про Україну та Росію: про що йдеться у священному тексті

У Біблії знайшли фрагмент про Україну та Росію: про що йдеться у священному тексті

Цікавий уривок міститься у Книзі псалмів.

В одному з псалмів, авторство яких приписують біблійному царю Давиду виявили фрагмент про Україну та Росію.

Цікавий уривок виявив користувач Yuriel Shtern у Facebook.

Зокрема, у 50 псалмі (49 в українському перекладі - ред.), у 15 вірші йдеться про те, що одне зі слів וַוּקְרָאֵנִי гебрейською мовою читається як "в'украені", що нагадує слово "Україна". Прямий переклад цього слова "і поклич". Таким чином, це слово можна трактувати так, що Україна виявляється "призваною" країною.

А в наступному рядку - 16 вірші - одне зі слів гебрейською мовою дослівно читається як "раша", що схоже на сленгову назву Росії. Цікаво, що це слово буквально означає "зло" - רָשָׁע.

"Поклич мене в час лиха

і я тебе визволю, ти ж прославиш мене.

А неправедному Бог скаже:

"Яке ти маєш право говорити про мої постанови

і розповідати про мою угоду?", - йдеться у цьому шматку з псалмів Давида в українському перекладі.

facebook.com/yuriel.leib

Зауважимо, що Книга псалмів, або Псалтир — одна з книг Старого Заповіту Біблії. У юдейській, католицькій і протестантській традиціях сучасна Книга Псалмів містить 150 псалмів, а у православній — 151 псалом.

Псалми призначалися для співу з музичним супроводженням і вживалися в літургії у Єрусалимському храмі; євреї та християни і надалі вживають їх як у громадському, так і в приватному поклонінні. Більшість псалмів — вираження хвали і поклоніння Богові та Його справам.

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