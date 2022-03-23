Україна має чіткі позиції: Подоляк про те, як тривають перемовини із Росією

Переговори відбуваються у режимі онлайн.
Переговори між Україною та Росією тривають, проте це складна робота, оскільки українська влада має чіткі позиції та не готова до компромісів з агресором.
Про це в коментарі "Обозреватель" повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Переговори відбуваються в режимі онлайн. Він наголосив, що переговори йдуть важко, оскільки Україна має чіткі й принципові позиції, щодо яких не готова до компромісів.
"Ключові засадничі речі були заявлені президентом України Володимиром Зеленським вже неодноразово", – пояснив Подоляк.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо інспекторів митного посту "Вилок" Закарпатської митниці, які пропустили через кордон машини відомих бізнесменів без перевірки.
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