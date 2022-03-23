Повітряні сили України "приземлили" 2 літаки окупантів на Харківщині

Захисники України збили два ворожі літаки.

В російських окупантів завдяки роботі повітряних сил України стало на 2 літаки менше.

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".

"Південно-східний регіон Харківщини стає другою Чорнобаївкою. Завдяки зенітним ракетним комплексам Повітряних Сил вже традиційно день за днем на цьому напрямку ворог втрачає свої літаки. Сьогодні зранку воїни протиповітряної оборони "приземлили" ще дві пташки окупантів, що несли смерть мирним містам", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що одним із найбільших сюрпризів у війні Росії проти України стало те, що вона не змогла перемогти Україну у повітрі. Військові оглядачі припускали, що Росія швидко знищить або паралізує протиповітряну оборону та військову авіацію України, але цього не сталося, і більш того, українські льотчики допомогли захистити сили оборони на землі та запобігти активнішим бомбардуванням окупантами українських міст.