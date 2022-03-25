"Об итогах саммита НАТО": Зеленский поговорил с Эрдоганом

"Об итогах саммита НАТО": Зеленский поговорил с Эрдоганом

Президенты поделились оценками текущих дипломатических усилий.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсудили темы, связанные с войной в Украине.

Об этом написал украинский лидер в Сети.

"Поговорил с Реджепом Тайипом Эрдоганом об итогах саммита НАТО. Поделились оценками текущих дипломатических усилий. Обсудили угрозу продовольственного кризиса и пути предотвращения его. Благодарен Турции за поддержку, которую она оказывает", – говорится в сообщении.

Поговорил с @RTERdogan об итогах саммита НАТО. Поделились оценками текущих дипломатических усилий. Обсудили угрозу продовольственного кризиса и пути предотвращения его. Благодарен Турции за поддержку, которую она оказывает. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) March 25, 2022

Напомним, 25 марта Эрдоган заявил, что Украина и России продвинулись в переговорном процессе, поэтому стороны близки к консенсусу по четырем из шести пунктов переговоров.

Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока никакого консенсуса с РФ по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов переговоров нет.