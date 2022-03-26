Медики "швидких" отримають для захисту бронежилети — МОЗ

Бронежилети розподілять між закладами екстреної медичної допомоги, які розташовані безпосередньо у зоні бойових дій.

Медики "швидкої", які першими виїжджають на місце подій та часто під кулями і вибухами рятують життя українців, отримають бронежилети.

Про це повідомляє МОЗ.

ЗазначаєтьсяЮ що благодійна організація "100% життя" передала Міністерству охорони здоров’я понад 1000 бронежилетів. Далі їх передадуть лікарям екстреної медичної допомоги.

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"Сьогодні наші медики — справжні герої, які на своєму фронті ведуть боротьбу за життя тисяч цивільних громадян, які стали жертвами російської армії. Тому ми докладаємо максимальних зусиль, щоб кожен лікар, який у "швидкій" виїжджає на виклик, був у максимальній безпеці. Я вдячний волонтерам та благодійникам, які долучилися до забезпечення наших лікарів необхідним захистом", — наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Повідомляється також, що вже найближчим часом прибудуть нові партії бронежилетів. Їх розподілять між закладами екстреної медичної допомоги, які розташовані безпосередньо у зоні бойових дій та на прифронтових територіях. Йдеться, зокрема, йде про медзаклади у центральних, східних та південних регіонах України, які нині найбільше потерпають від обстрілів росіян.

Нагадаємо, раніше Віктор Ляшко повідомив, що від 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну в Україні, окупанти обстріляли 58 "швидких" та вбили 6 медиків.

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