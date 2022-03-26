Медики "скорых" получат для защиты бронежилеты — Минздрав

Бронежилеты распределят между заведениями экстренной медицинской помощи, которые расположены непосредственно в зоне боевых действий.

Медики "скорой", которые первыми выезжают на место событий и часто под пулями и взрывами спасают жизнь украинцев, получат бронежилеты.

Об этом сообщает Минздрав.

Отмечается, что благотворительная организация "100% жизни" передала Министерству здравоохранения более 1000 бронежилетов. Дальше их передадут врачам экстренной медицинской помощи.

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"Сегодня наши медики — настоящие герои, которые на своем фронте ведут борьбу за жизнь тысяч гражданских граждан, ставших жертвами российской армии. Поэтому мы прилагаем максимальные усилия, чтобы каждый врач, который в "скорой" выезжает на вызов, был в максимальной безопасности. Я благодарен волонтерам и благотворителям, которые присоединились к обеспечению наших врачей необходимой защитой", — подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сообщается также, что в ближайшее время прибудут новые партии бронежилетов. Их распределят между учреждениями экстренной медицинской помощи, расположенными непосредственно в зоне боевых действий и на прифронтовых территориях. Речь идет, в частности, о медучреждениях в центральных, восточных и южных регионах Украины, которые сейчас больше всего страдают от обстрелов россиян.

Напомним, ранее Виктор Ляшко сообщил, что с 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, оккупанты обстреляли 58 "скорых" и убили 6 медиков.

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