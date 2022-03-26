Войска РФ обстреляли университет внутренних дел в Харькове

Войска РФ обстреляли университет внутренних дел в Харькове

Обошлось без жертв.

Российские военные обстреляли Харьковский национальный университет внутренних дел. Раненых и погибших нет.

Об этом сообщил начальник следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов.

"Обстреляна альма-матер большей части сотрудников харьковской и украинской полиции, среди которых и я. К счастью, ни жертв, ни раненых нет. Убежден, что здание будет восстановлено в самое короткое время", — сообщил Болвинов.

Ранее стало известно, что российские оккупанті пытаются прорваться через Изюм в Луганскую и Донецкую области. ВСУ держат позиции.

А на Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отражены все вражеские атаки и нанесен существенный урон российским захватчикам.

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