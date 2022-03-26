На Донбассе отражены все вражеские атаки

На Донбассе отражены все вражеские атаки

Оккупанты понесли серьезные потери.

На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отражены все вражеские атаки и нанесены существенные потери российским захватчикам.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По состоянию на 06:00 26 марта украинские воины уничтожили 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 3 самолета и 3 БПЛА врага.

Утраты русских войск в живой силе составили около 170 человек.

По состоянию на 26 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 16 400 человек.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 31-й день.

Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупантов убивают не менее 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 26 марта от рук россиян погибли 136 детей.

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