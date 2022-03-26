"Стоим": Зеленский заявил, что победа и мир для Украины есть достижимыми

Зеленский призвал украинцев держаться.
Президент Владимир Зеленский заявил, что победа для Украины в войне с РФ, которую развязал кремлевский диктатор Путин, и мир для Украины - достижимы. Сейчас важно держать оборону и украинцы непременно одержат победу в этой войне.
Об этом Зеленский написал в своем Telegram.
"Победа для Украины и мир для Украины – достижимы. И они для нас будут дороже золота, серебра и бронзы всего мира. Ну а пока... Стоим! Держимся! Победим!", — отметил он.
Напомним, Подоляк пояснил, что нужно для освобождения блокадных городов.
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