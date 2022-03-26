Мэр Чернигова: "Враг сознательно уничтожил мост, город – в оперативном окружении"

У города нет ни гуманитарного коридора, ни возможности вывезти раненых, либо завезти гуманитарку или медикаменты.

Чернигов находится в оперативном окружении, враг сознательно уничтожил единый мост, который соединял город с Киевским направлением.

Об этом рассказал городской голова Чернигова Владислав Атрошенко на брифинге 26 марта, передает ТСН.ua.

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"Конечно, враг заходил с севера и, конечно, не имея моста, город не имеет ни гуманитарного коридора, ни возможности вывезти раненых, или завезти гуманитарку или медикаменты. Ситуация сложная, но горожане держатся, остаются сознательные черниговцы, поддерживающие работу критической инфраструктуры. Мы поддерживаем находящихся на передовой бойцов ВСУ, мы ни в коем случае не собираемся сдавать город", — сказал мэр.

Напомним, на Черниговщине оккупанты похитили 2 должностных лица и 11 гражданских.

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