Львовская семья приютила в трех комнатах сразу пять семей

Все теснятся, но счастливы, что в безопасности

Семья-рекордсмен – жители Львовщины приютили в своем доме пять семей переселенцев. 11 детей и семеро взрослых разместились в трех комнатах. Это семьи, которые сбежали из-под Киева, где продолжаются ожесточенные бои. Мужчины остались защищать родной край, а вот женщинам и детям чудом удалось выбраться.

Об этом говорится в ТСН.

Это небольшое село во Львовской области. Детский шум разносится на всю улицу – это дети переселенцы. Они вместе с родителями чудом выбрались из-под Киева. Виктория с двухлетней дочерью и шестилетним сыном 21 день сидели в подвале. Чтобы выжить приняли самое сложное решение – бежать. «Ехали три дня, тяжело, через лес, полями, огородами, на свой страх и риск. Не выпускают, света, воды там нет. У меня там остались родители, связи с ними нет», – говорит она.

Женщина очень переживает за оставшихся там родных и соседей. Из соображений безопасности населённого пункта не называем. Говорит, решисты ведут себя как изверги. «Как они говорят, если вам нечего есть, шишек соберем и будете есть. Таких людей не должно быть в этом мире. В нашем городе точно сожжены умышленно 5 домов. Им гражданских людей не жалко», – уверяет она.

В этом доме еще четыре семьи – вынужденные переселенцы – их приютила Ульяна с мамой. Ульяна тоже жила в Киеве, но когда столицу начали бомбить – вернулась в родное село в родительский дом. Пригласила знакомую Олю с шестилетним Ромчиком. Так и началась цепная реакция – в гостеприимстве никому не отказывала и всех приняла.

Женщины говорят, если бы Ульяна не приютила – не знают, чтобы было с ними и с детьми. «Из-под Чернобыля, приехала с братом с невесткой, с детьми. Людям в машинах порезали колеса, забрали телефоны», – рассказывает она.

Семья-рекордсмен: жители Львовщины приютили в своем доме 5 семей переселенцев

В доме три комнаты, но все вмещаются. С собой семьи взяли минимум вещей, но соседи помогли всем необходимым. «Мы написали в местную группу, может ли кто-то дать нам в аренду кроватку, 20 мин — принесла сама женщина», — рассказывают люди.

Молочку приносит Мария – соседка. «Сыр, сметану, молоко, что я могу дать, это очень маленький вклад», — уверена женщина.

Детям здесь спокойно, говорят матери. Есть, где гулять, а главное – безопасно. «В горы ходим, ищем сокровища, в лес ходим, катаемся на качели. Ходим в церковь, молимся за то, чтобы не было войны, за волонтеров, за военных», — рассказывают дети.

Дети отвлекают от войны, а взрослые молятся и верят в Вооруженные силы, что Украина победит, их дома уцелеют и они вернутся домой.

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