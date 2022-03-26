Путинский режим гонит срочников: Арестович обратился к матерям РФ

"Вот вам с путинским режимом в России и разбираться", — сказал советник.

С 1 апреля в РФ начинается кампания по призыву срочников. Украинская разведка отмечает резкое падение судьбы контрактников подразделений РФ, сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

"Можем ожидать, что путинский режим погонит вперед срочников. Мамы России, подумайте, нужно ли вам это. Если не нужно, совершайте соответствующие действия. Сохраните своих сыновей. Им не за что погибать в Украине", — призвал Арестович.

Он также добавил, что эта война не нужна русскому народу. Она нужна только путинскому режиму.

"Вот вам с путинским режимом в России и разбираться", — заключил он.

Добавим, на большинстве направлениях россияне терпят значительные потери и отступают.

На Донетчине кафиры пытались продвинуться вперед, однако не имели никакого успеха и снова понесли потери.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Как отмечается, враг сосредоточил усилия на содержании занятого положения и подготовке к наступлению. Однако при попытках продвинуться вперед россияне понесли потери.

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