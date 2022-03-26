В Чернигове – гуманитарная катастрофа: в городе нет электроэнергии и водоснабжения

В Чернигове – гуманитарная катастрофа: в городе нет электроэнергии и водоснабжения

Помогают волонтеры.

В Чернигове – гуманитарная катастрофа. В городе нет электроэнергии и водоснабжения.

Об этом рассказал городской голова Чернигова Владислав Атрошенко на брифинге 26 марта, передает ТСН.ua.

"В городе нет постоянной электроэнергии, воду мы развозим в тех емкостях, которые находим. Более-менее ситуация с доставкой воды в микрорайоны... Еще не нормально, но налаживаем. Волонтеры работают, это мужественные люди, которые находят все возможности, чтобы в близости к зоне столкновения ВСУ и России при обстрелах доставлять медикаменты и все необходимое", — сообщил Атрошенко.

Напомним, ранее Владислав Атрошенко сообщил, что Чернигов находится в оперативном окружении, враг сознательно уничтожил единый мост, который соединял город с Киевским направлением.

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