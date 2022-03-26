На Донбасі відбито всі ворожі атаки 

Окупанти зазнали серйозних втрат.

На Донецькому і Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил відбито всі ворожі атаки та завдано суттєвих втрат російським загарбникам.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Станом на 06.00 26 березня українські воїни знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 3 літаки та 3 БПЛА ворога.

Втрати російських військ у живій силі склали близько 170 осіб.

Станом на 26 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 16 400 осіб.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 31-й день.

Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 26 березня від рук росіян загинуло 136 дітей.

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