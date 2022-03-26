Окупанти планують провести "показову акцію" у Херсоні - Верещук

Окупанти хочуть влаштувати масову депортацію з міста.

Військові Росії планують провести "показову акцію". Для цього вони збираються примусово депортувати з міста Херсон в тимчасово окупований Крим етнічних вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців.

Про це повідомила віцепрем’єрміністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу.

З її слів, російські військові розуміють, втрачають контроль над містом.

"Херсонці активно і масово виходять на акції проти окупації. Тому військові РФ вдаються до пропаганди – вивозять людей до підконтрольного їм Криму. Проте, ці кроки нікчемні і злочинні! А Херсон і херсонці – Герої", - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що російські окупанти втратили повний контроль над Херсоном. Загарбникам тепер важче прорватися до Миколаєва. Успіх ЗСУ в Херсоні буде важким ударом по військових зусиллях командування Росії, пишуть західні ЗМІ.

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