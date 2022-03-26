Окупанти продовжують обстрілювати Чернігівську область

Поліція документує обставини та наслідки атак окупантів.

Чернігівська область потерпає від ворожих обстрілів та авіаударів.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.



Зазначається, що окупанти вкотре обстріляли мирні житлові квартали та цивільну інфраструктуру. Поліція документує обставини та наслідки атак окупантів.

Крім того, протягом минулої доби було виявлено дев'ять осіб, що можуть бути причетні до диверсійної діяльності та мародерства.

"Залишається вкрай складною ситуація у Чернігові, де відсутні критично важливі комунікації. В умовах важкої гуманітарної кризи Чернігів мужньо чинить опір та тримає оборону", - наголосили в МВС.

Як повідомлялося, у Маріуполі Донецької області окупанти почали зачистку території: шукають "нацистів". Зазначається, що зачистки почалися у західній частині Маріуполя, яка зараз під контролем окупантів Російської Федерації. Як повідомляють місцеві мешканці, загарбники почали ходити по квартирах вцілілих будинків та проводять перепис населення.

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