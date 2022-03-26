Російські окупанти у Маріуполі шукають "нацистів"

Загарбники проводяь перепис населення в одній з частин міста.

У Маріуполі Донецької області окупанти почали зачистку території: шукають "нацистів".

Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради 26 березня.

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Зазначається, що зачистки почалися у західній частині Маріуполя, яка зараз під контролем окупантів Російської Федерації. Як повідомляють місцеві мешканці, загарбники почали ходити по квартирах вцілілих будинків та проводять перепис населення.

"Коли ніхто не відчиняє, вони просто ломають двері. Проводять общуки. Питають у місцевих, хто тут нацисти, хто служив в ЗСУ, хто за Україні, де живуть їхні батькі і таке інше", - розповідають місцеві мешканці.

Я повідомлялося, ООН отримує дані, що підтверджують існування масових поховань в оточеному російськими військами Маріуполі Донецької області. Організації вдалося отримати "супутникову інформацію" про одну з таких братських могил. В одній з них поховано 200 тіл.

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