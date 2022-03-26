Российские оккупанты в Мариуполе ищут "нацистов"

Захватчики проводят перепись населения в одной из частей города.

В Мариуполе Донецкой области оккупанты начали зачистку территории: ищут "нацистов".

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета 26 марта.

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Отмечается, что зачистки начались в западной части Мариуполя, которая сейчас находится под контролем оккупантов Российской Федерации. Как сообщают местные жители, захватчики начали ходить по квартирам уцелевших домов и проводят перепись населения.

"Когда никто не открывает, они просто ломают двери. Проводят общуки. Спрашивают у местных, кто здесь нацисты, кто служил в ВСУ, кто в Украине, где живут их родители и так далее", — рассказывают местные жители.

Я сообщалось, ООН получает данные, подтверждающие существование массовых захоронений в окруженном российскими войсками Мариуполе Донецкой области. Организации удалось получить "спутниковую информацию" об одной из таких братских могил. В одной из них похоронены 200 тел.

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