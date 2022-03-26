Российские оккупанты вторглись в город Славутич: похищен мэр

Враг закупил городскую больницу.

Российские оккупанты вторглись в город Славутич Киевской области и захватили городскую больницу.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк.

"По последней информации. мэр города Юрий Фомичев похищен захватчиками. Городской совет в полном составе продолжает свою работу", — говорится в сообщении.

Впрочем, на главной площади города собрались люди. Они вышли на проукраинский митинг с национальной символикой. Сканируют – "Славутич-это Украина", "Слава Украине". Развернут большой государственный флаг.

"Русские открыли огонь в воздух. Бросают свитошумовые гранаты в толпу. Но жители не расходятся, наоборот их становится больше", — подчеркнул глава Киевской ОГА.

Напомним, что тероборона отразила первую попытку российского наступления и героически держала оборону в Славутиче. Кроме того, 24 марта российские военные пытались штурмовать город-спутник Чернобыльской атомной электростанции.

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