Российские оккупанты вторглись в город Славутич: похищен мэр

Враг закупил городскую больницу.
Российские оккупанты вторглись в город Славутич Киевской области и захватили городскую больницу.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк.
"По последней информации. мэр города Юрий Фомичев похищен захватчиками. Городской совет в полном составе продолжает свою работу", — говорится в сообщении.
Впрочем, на главной площади города собрались люди. Они вышли на проукраинский митинг с национальной символикой. Сканируют – "Славутич-это Украина", "Слава Украине". Развернут большой государственный флаг.
"Русские открыли огонь в воздух. Бросают свитошумовые гранаты в толпу. Но жители не расходятся, наоборот их становится больше", — подчеркнул глава Киевской ОГА.
Напомним, что тероборона отразила первую попытку российского наступления и героически держала оборону в Славутиче. Кроме того, 24 марта российские военные пытались штурмовать город-спутник Чернобыльской атомной электростанции.