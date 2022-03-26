Астрологический прогноз на 26 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно заканчивать старые дела и приступать к воплощению в жизнь новых – главное, выбрать, что сейчас важнее – первое или второе. Самыми успешными окажутся финансовые вопросы, которые можно решать без опасений.

Символ дня: гора.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый, янтарный.

Счастливые камни дня: бирюза, малахит, голубой нефрит.

За какую часть тела отвечает: область подмышек.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может оказаться тяжелой и продолжительной, поэтому противодействующие меры необходимо принимать незамедлительно. Также нежелательно заниматься самолечением – без рекомендации врача нельзя принимать ничего, особенно это касается широко разрекламированных препаратов.

Афоризм дня: "День минувший всегда лучше, чем день сегодняшний" (Овидий).

Геометрическая фигура дня: овал – символ вечности и круговорота жизни.

Магия и мистика дня: можно – при помощи заговоров и обрядов – обращаться с просьбами к языческим богам, отвечающим за плодородие. Гадать желательно на любовь – карты дадут своевременный и правильный ответ.

Табу дня: нежелательно отправляться в поездки и делать перестановку в доме.

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