Астрологічний прогноз на 26 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: можна закінчувати старі справи та розпочинати втілення в життя нових – головне, обрати, що зараз важливіше – перше чи друге. Найуспішнішими будуть фінансові питання, які можна вирішувати без побоювань.

Символ дня: Гора.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: жовтий, бурштиновий.

Щасливі камені дня: бірюза, малахіт, синій нефрит.

За яку частину тіла відповідає: пахвинна ділянка.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, може виявитися тяжкою та тривалою, тому заходів протидії слід вживати негайно. Також небажано займатися самолікуванням – без рекомендації лікаря не можна вживати нічого, особливо це стосується поширених розрекламованих препаратів.

Афоризм дня: "Минулий день завжди кращий, ніж день сьогоднішній" (Овідій).

Геометрична фігура дня: овал – символ вічності та кругообігу життя.

Магія та містика дня: можна – за допомогою замовлянь та обрядів – звертатися з проханнями до язичницьких богів, які відповідають за родючість. Ворожити бажано на любов – карти дадуть своєчасну та правильну відповідь.

Табу дня: небажано вирушати в поїздки та робити переставляння у домівці.

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