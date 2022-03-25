Журналист "1+1" Андрей Цаплиенко получил осколочное ранение

Журналист уточнил, что "ранение нетяжелое и до победы заживет".
Журналист "ТСН. Тиждень" Андрей Цаплиенко получил осколочное ранение.
Об этом Цаплиенко написал в Facebook.
В то же время журналист уточнил, что ранение нетяжелое. Других подробностей он не сообщил.
"Допрыгался. Есть небольшое осколочное. Врач пообещал, что до победы заживет", — написал Цаплиенко.
Напомним, ранее на линии фронта под Киевом пропал известный фотожурналист Максим Левин. В последний раз он выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе.
Отметим, в Киевской области по состоянию на 25 марта наиболее опасными направлениями являются Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Дмитровская и Макаровская общины, Мощун и север Вышгородского района.
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