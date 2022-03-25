Журналіст "1+1" Андрій Цаплієнко отримав скалкове поранення

Журналіст уточнив, що "поранення неважке і до перемоги заживе".

Журналіст "ТСН. Тижня" Андрій Цаплієнко отримав скалкове поранення.

Про це Цаплієнко написав у Facebook.

Водночас журналіст уточнив, що поранення неважке. Інших подробиць він не повідомив.

"Дострибався. Маю невеличке скалкове. Лікар пообіцяв, що до перемоги заживе", - написав Цаплієнко.

Нагадаємо, раніше на лінії фронту під Києвом зник відомий фотожурналіст Максим Левін. Востаннє він виходив на зв'язок 13 березня у Вишгородському районі.

Зазначимо, у Київській області станом на 25 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.

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