Під Києвом зник відомий фотожурналіст Макс Левін

Востаннє журналіст виходив на зв'язок 13 березня у Вишгородському районі.

На лінії фронту під Києвом зник відомий фотожурналіст Максим Левін. Востаннє він виходив на зв'язок 13 березня у Вишгородському районі.

Про це повідомив "Укрінформ" з посиланням на слова друга Левіна Маркіяна Лисейка.

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"На лінії фронту під Києвом зник журналіст Макс Левін", – зазначив Лисейко.

За його словами, востаннє Левін виходив на зв'язок 13 березня у Вишгородському районі. На той момент він був у районі бойових дій із фотокамерою.

Лисейко також розповів, що Левін поїхав на власному авто фотографувати бойові дії 13 березня. Він залишив автівку біля села Гута Межигірська та пішов у бік села Мощун. З його телефону надійшло повідомлення об 11:23, після чого він більше не виходив на зв'язок і не з'являвся у Мережі.

Пізніше стало відомо, що в районі, де Макс мав працювати, розпочались досить інтенсивні бойові дії, під час яких він міг дістати поранення або потрапити у полон до військовослужбовців РФ.

Макс Левін народився 1981 року на Київщині. Він працює як фотокореспондент і документальний фотограф та оператор для багатьох українських і міжнародних видань, співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Його фото публікували такі видання, як Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Кореспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL).

Більшість його документальних проєктів пов'язані з війною на Донбасі та в Україні. "Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну", – пояснював Левін. Окрім журналістських робіт, він створив десятки фото- і відеопроєктів для гуманітарних організацій, таких як ВООЗ, ООН, ЮНІСЕФ, ОБСЄ тощо.

Нагадаємо, на Київщині окупанти пошкодили понад 300 будинків, 110 медустанов, вісім навчальних закладів.

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