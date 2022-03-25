Роман Абрамович приїхав до Польщі, ймовірно, для переговорів із Байденом - ЗМІ

Роман Абрамович приїхав до Польщі, ймовірно, для переговорів із Байденом - ЗМІ

За даними ЗМІ, Абрамович таємно бере участь у переговорах між Україною та РФ .

Близький до Володимира Путіна олігарх Роман Абрамович прибув до Польщі. Польський журналіст повідомляє, що олігарх прибув для перемовин із американським президентом Джо Байденом, який перебуває з дводенним візитом в Польщі.

Про це повідомив польський журналіст Якуб Крупа на своїй сторінці у Twitter.

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Інший місцевий журналіст додає, що олігарх прибув до Польщі на розкішному поїзді з португальським паспортом.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін особисто схвалив участь олігарха Романа Абрамовича у переговорах між Україною та Росією щодо врегулювання повномасштабної війни.

Раніше, за даними західних ЗМІ, президент України Володимир Зеленський просив США не вводити санкції проти Абрамовича, оскільки він сприяє переговорам РФ та України.

Нагадаємо, один з найбагатших людей Росії та власник британського футбольного клубу "Челсі" має багато дорогої нерухомості по всьому світу.

Російський мільярдер Роман Абрамович та члени його родини володіють понад 70 об'єктами нерухомості, комерційними будинками та земельними ділянками у Великій Британії.