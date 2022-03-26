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Російські окупанти вторглися в місто Славутич: викрадено мера

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Російські окупанти вторглися в місто Славутич: викрадено мера

Ворог закупив міську лікарню.

Російські окупанти вторглися в місто Славутич Київської області та захопили міську лікарню. 

Про це повідомив у Telegram-каналі голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк.

"За останньою інформацією. мер міста Юрій Фомічів викрадений загарбниками. Міська рада у повному складі продовжує свою роботу", - йдеться у повідомленні. 

Втім, на головній площі міста зібралися люди. Вони вийшли на проукраїнський мітинг з національною символікою. Сканують – "Славутич-це Україна", "Слава Україні".  Розгорнуто великий державний прапор. 

"Руські відкрили вогонь в повітря. Кидають світошумові гранати у натовп. Але жителі не розходяться, навпаки їх становиться більше", - наголосив очільник Київської ОДА. 

Нагадаємо, що тероборона відбила першу спробу російського наступу і героїчно тримала оборону" в Славутичі. Крім того, 24 березня російські військові намагалися штурмувати місто-супутник Чорнобильської атомної електростанції. 

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