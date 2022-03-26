ООН має дані про братські могили в Маріуполі: в одній з них поховано 200 тіл

ООН має дані про братські могили в Маріуполі: в одній з них поховано 200 тіл

Не обов’язково всі поховані в могилах люди є цивільними жертвами.

ООН отримує дані, що підтверджують існування масових поховань в оточеному російськими військами Маріуполі Донецької області.

Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер, пише CNN.

Організації вдалося отримати "супутникову інформацію" про одну з таких братських могил.

"За нашими підрахунками, в одній із цих братських могил поховано близько 200 людей", – сказала Богнер.

Водночас вона зазначила, що не обов’язково всі поховані в могилах люди є цивільними жертвами. Адже коли документуються жертви серед мирного населення, не враховуються військові втрати, а також ті люди, які загинули не через воєнні дії.

Голова місії ООН зробила таку ремарку, коли описувала місто, де звичайний рівень смертності зріс через відсутність їжі, електрики та води: "У місті гинуть люди, які є не просто цивільними жертвами".

Нагадаємо, незадовго до початку повномасштабного російського вторгнення до України в РФ написали інструкцію для термінових поховань під час війни – зокрема, створення братських могил.