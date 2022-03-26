Байден назвал Путина "мясником" после разговора с украинцами в Польше

Дети, покинувшие свои дома, попросили Байдена помолиться за родных, воюющих в Украине.

Президент США Джо Байден 26 марта встретился в Варшаве с украинскими беженцами, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, развязанной Россией. После разговора американский президент назвал Владимира Путина "мясником".

Об этом сообщает СNN.

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У Байдена спросили, о чем он задумался, когда увидел украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, Байден ответил: "Он (Путин — ред.) мясник".

Американский лидер, выступая на Stadion Narodowy, рассказал, что его всегда удивляет "глубина и сила человеческого духа". "Это невероятно, это невероятно. Посмотрите на всех этих маленьких детей. Просто хочу объять, просто хочу сказать спасибо. Я имею в виду, это просто заставляет вас так гордиться", — сказал он.

Он добавил, что каждый из этих детей попросили помолиться за родных, которые сейчас на войне: "Помолись за моего папу, моего деда или брата, который там воюет".

" И я помню, как это, когда у тебя есть кто-то в зоне боевых действий. Каждое утро ты встаешь и удивляешься. Ты просто удивляешься. И молишься, чтобы не получил этот телефонный звонок", - сказал Байден.

Ранее президент США Джо Байден выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывал на то, что сможет расколоть НАТО, но это не удалось.

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