НАТО никогда не было таким сплоченным, как сегодня - Байден

Мне тогда было ясно, что он и не думал, что мы сможем поддерживать эту сплоченность», — сказал Байден.
Президент США Джо Байден заявил, что расчет президент России Владимира Путина на раскол в Североатлантическом альянсе не оправдался, и сейчас НАТО сплоченно как никогда раньше.
Об этом глава Белого дома заявил во время встречи с прессой в Брюсселе, пишет Укринформ.
"Путин рассчитывал на раскол НАТО", — добавил американский лидер.
Он отметил, что во время разговора с кремлевским вожаком в декабре и в начале января заметил, что Путин не ожидал единства в Альянсе.
«Мне тогда было ясно, что он и не думал, что мы сможем поддерживать эту сплоченность. НАТО никогда не было таким сплоченным, как сегодня. Путин получает прямо противоположное тому, что он собирался получить в результате введения войск в Украину», — резюмировал Байден.
Напомним, что президент США Джо Байден выступает за исключение России из G20, а если не удастся, то пригласить на саммит Украину.
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