Байден заявил, что Путин рассчитывал расколоть НАТО и объяснил, зачем

Байден заявил, что Путин рассчитывал расколоть НАТО и объяснил, зачем

Стабильность в Европе критически важна для США, сказал Байден.

Президент США Джо Байден выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывал, что сможет расколоть НАТО. А когда ему не удалось разграничить страны-члены НАТО из-за его вторжения в Украину, он был удивлен.

Об этом Байден сказал во время визита в Варшаву, где встретился с министрами украинского правительства и президентом Польши.

"Я уверен, что Владимир Путин рассчитывал на то, что сможет расколоть НАТО, сможет разграничить восточный и западный фланги или сможет разделить нации на основе прошлой истории. Но он не смог этого сделать — мы сохранили единство", — сказал президент США.

Байден отметил, что история доказала важность того, чтобы США не оставались в стороне во время конфликта в Европе.

"Поэтому я уже давно говорю — как приезжавший сюда сенатор и член комитета по международным отношениям, как вице-президент, а теперь как президент — что стабильность в Европе критически важна для Соединенных Штатов с точки зрения наших интересов — не только в Европе, но и в мире", – подчеркнул Байден.

Напомним, президент США Джо Байден считает "священной обязанностью" выполнение пятой статьи Североатлантического договора, предусматривающей принцип коллективной безопасности стран НАТО.

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