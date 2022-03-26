Грузия передала Украине 200 тонн гуманитарной помощи

Среди груза преимущественно продовольственные товары.

Грузия доставила в западную Украину около 200 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

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К сбору продуктов присоединились грузинские фонды, бизнес и небезразличные граждане. Отмечается, что часть гуманитарной помощи была собрана именно Харькову от Кутаиси, также второму по величине городу страны.

Georgian Post доставила весь груз на западную Украину за свой счет, среди него: крупы, сладости, вода, консервы, детское питание, средства гигиены и спальные мешки.

"Далее мы переадресуем его в наиболее пострадавшие области Украины", — говорят в Укрпочте.

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