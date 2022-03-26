Грузія передала Україні 200 тонн гуманітарної допомоги

Серед вантажу переважно продовольчі товари.

Грузія доставила на західну Україну близько 200 тонн гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

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До збору продуктів долучилися грузинські фонди, бізнес та небайдужі громадяни. Зазначається, що частина гуманітарної допомоги навіть була зібрана конкретно Харкову від Кутаїсі, також другому за величиною місту країни.

Georgian Post доставила увесь вантаж на західну Україну власним коштом, серед нього: крупи, солодощі, вода, консерви, дитяче харчування, засоби гігієни та спальні мішки.

"Далі ми переадресуємо його до найбільш постраждалих областей України", — кажуть в Укрпошті.

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