БК "Дніпро" збирає гуманітарну допомогу для українських дітей з ДЦП

Тренер дніпрян шукає необхідні речі на заході України.

Баскетбольний клуб Дніпро збирає гуманітарну допомогу для дітей з ДЦП.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Агресія Росії в Україні триває. Разом із нею продовжується і волонтерська діяльність нашого клубу. Так, Стас Тимофєєнко, Макс Закурдаєв та Сергій Загреба передали допомогу для вихованців інтернату для дітей із ДЦП та окремо для військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що головний тренер "Дніпра" Дмитро Болдаєв займається пошуком всього необхідного на заході України, що значно спрощує та прискорює процес доставки та розподілу гуманітарки.

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