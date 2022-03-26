Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In english

"Ніхто не зробив для України стільки, як США": Кулеба про допомогу у війні проти РФ

Дата публікації
Перегляди
1236
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Ніхто не зробив для України стільки, як США": Кулеба про допомогу у війні проти РФ

Associated Press

Кулеба наголосив, що інші держави також допомагають українцям протистояти окупанту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував США за допомогу Україні. Він наголосив, що українці обов'язково переможуть у війні проти РФ. 

Про це він розповів після зустрічі з президентом США Джо Байденом. 

"Зараз гарна нагода подякувати США за все те, що вони зробили для України за цей час. Ми дякуємо кожній країні за допомогу: не все потрапляє до ЗМІ, але повірте, я знаю про те, що зробила кожна країна, і ми їм дякуємо. Але ніхто за цей час не зробив для України більше, ніж США. Тому український незламний характер та західна допомога - це і є рецепт нашої перемоги. Обов'язково переможемо!", - зазначив український міністр. 

Нагадаємо, голова українського МЗС Дмитро Кулеба розповів про переговори з президентом США Джо Байденом, які відбулись 26 березня у Польщі. 

Військовий психолог розповів про виявлення посттравматичного стресового розладу та як з ним боротися

Військовий психолог розповів про виявлення посттравматичного стресового розладу та як з ним боротися
Наступна публікація