"Ніхто не зробив для України стільки, як США": Кулеба про допомогу у війні проти РФ

"Ніхто не зробив для України стільки, як США": Кулеба про допомогу у війні проти РФ

Кулеба наголосив, що інші держави також допомагають українцям протистояти окупанту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував США за допомогу Україні. Він наголосив, що українці обов'язково переможуть у війні проти РФ.

Про це він розповів після зустрічі з президентом США Джо Байденом.

"Зараз гарна нагода подякувати США за все те, що вони зробили для України за цей час. Ми дякуємо кожній країні за допомогу: не все потрапляє до ЗМІ, але повірте, я знаю про те, що зробила кожна країна, і ми їм дякуємо. Але ніхто за цей час не зробив для України більше, ніж США. Тому український незламний характер та західна допомога - це і є рецепт нашої перемоги. Обов'язково переможемо!", - зазначив український міністр.

Нагадаємо, голова українського МЗС Дмитро Кулеба розповів про переговори з президентом США Джо Байденом, які відбулись 26 березня у Польщі.