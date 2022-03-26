У Київській області потрапила під обстріл електричка "Шепетівка- Київ"

Є один потерпілий.
У Київській області під обстріл потрапила електричка, яка прямувала зі столиці до Шепетівки, що в Хмельницькій області.
Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.
За його словами, інцидент стався у суботу, 26 березня, на станції "Тарасівка", що неподалік Боярки Фастівського району. Внаслідок обстрілу є постраждалий. Пасажир травмувався розбитим віконним склом.
Як повідомлялося, під Васильковом під обстріл потрапив евакуаційний поїзд, в трьох вагонах повибивало вікна. Йдеться про поїзд 43 сполученням Київ—Івано-Франківськ.
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