У Київській області потрапила під обстріл електричка "Шепетівка- Київ"

У Київській області потрапила під обстріл електричка "Шепетівка- Київ"

Є один потерпілий.

У Київській області під обстріл потрапила електричка, яка прямувала зі столиці до Шепетівки, що в Хмельницькій області.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

За його словами, інцидент стався у суботу, 26 березня, на станції "Тарасівка", що неподалік Боярки Фастівського району. Внаслідок обстрілу є постраждалий. Пасажир травмувався розбитим віконним склом.

Як повідомлялося, під Васильковом під обстріл потрапив евакуаційний поїзд, в трьох вагонах повибивало вікна. Йдеться про поїзд 43 сполученням Київ—Івано-Франківськ.

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