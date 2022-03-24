Під Васильковом під обстріл потрапив евакуаційний поїзд, в трьох вагонах повибивало вікна

Під Васильковом під обстріл потрапив евакуаційний поїзд, в трьох вагонах повибивало вікна

За оперативними даними, постраждалих немає.

Евакуаційний поїзд 43 Київ—Івано-Франківськ щойно потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва. В трьох вагонах повибивало вікна.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, зазначивши, що за оперативними даними, постраждалих немає ні серед поїзної бригади, ні серед пасажирів.

"Начальник поїзду та вся поїзна бригада діяли чітко. Ворог вкотре прицільно обстрілює залізничну інфраструктуру. Цього разу під обстріл потрапив евакуаційний поїзд з людьми. Це найсвятіше, що у нас зараз є. Я знову прошу весь цивілізований світ — допоможіть нам, закрийте небо. Свою роботу на землі ми зробимо", - зазначив він.

Нагадаємо, що напередодні російські військові влаштували обстріл залізничної станції Очеретине в Донецькій області. Пошкоджено будівлю станції, а поруч з коліями утворилися вирви.

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