Біженка з України виграла марафон у Єрусалимі

Верецька присвятила перемогу батьківщині.

Українська легкоатлетка Валентина Верецька перемогла у марафоні в Єрусалимі з результатом 2:45:54.

Верецьку разом із дочкою прихистила сім'я у Польщі. Її чоловік залишився в Україні та воює. За словами жінки, її будинок у Миколаєві зруйнований, а через війну вона не могла тренуватися.

Проте прагнула повернутися у спорт, тому зв'язалася з представниками Єрусалимського марафону та змогла взяти участь у змаганнях. Верецька була шокована своєю перемогою.

"Я постійно в стресі і дуже нервуюся через все, що відбувається в Україні, але певною мірою це й допомогло мені. Це була дуже важка гонка, вона була дуже горбиста. Ця перемога за мир, за мир у моїй країні , і не тільки в моїй країні – за мир у всьому світі”, – наводить слова Верецької The New York Times.

Для Верецької цей марафон став четвертим. Перед війною вона посіла перше місце у марафоні в Албанії 17 жовтня та 3 місце у марафоні Гутенберга у Майнці, Німеччина, у травні 2019 року.

Нагадаємо, що українка Олена Костевич виборола золоту медаль на чемпіонаті Європи з кульової стрільби, який відбувається в Норвегії.

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