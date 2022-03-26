З моря на Одещину намагалися висадитися диверсанти

З моря на Одещину намагалися висадитися диверсанти

Однак противник зазнав провалу - ДРГ знищили Збройні сили України.

Російські військові продовжують спроби вести розвідку по Одеському узбережжю. У суботу, 26 березня, ворог намагався висадити з моря диверсійно-розвідувальну групу.

Про це повідомив офіцер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.

За його словами, диверсійно-розвідувальна група рухалася на швидкісних катерах, однак противник зазнав провалу. ДРГ знищили Збройні сили України.

"Противник продовжує ведення розвідки берегової смуги та акваторії Чорного моря. Але системи ППО Одещини виконують свої завдання за призначенням. Ворожа спроба висадки ДРГ з використанням швидкісних катерів в Одеській області виявилась не вдалою", – сказав Назаров.

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