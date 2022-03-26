Стан міністра оборони РФ Шойгу погіршився - Геращенко

За словами Геращенка, Шойгу перебуває у лікарні.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу перебукває у лікарні з інфарктом.

Про це повідомляє радник мністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Після мого повідомлення вчора, що у Шойгу інфаркт, в бункері стало підгорати. Сьогодні випустили «консерву», відео, зняте 11 березня, щоб показати народу, що пацієнт живий і здоровий. Так ось, стан Шойгу погіршився, і він продовжує проходити лікування у госпіталі імені Бурденка", - написав Геращенко.

Нагадаємо, що міноборони Росії опублікувало відео з наради за участю глави відомства Сергія Шойгу, який не з'являвся на публіці два тижні. Згідно з відео, Шойгу заявив, що "з урахуванням проведення спеціальної військової операції на території України, у 2022 році потрібно зберегти задані темпи постачання до військ перспективного озброєння".