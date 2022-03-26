Екснаречена Кличка Панеттьєрі влаштувала масштабну бійку з бойфрендом на вулиці – відео

Акторка та її коханий-криміналіст вв'язалися у бійку з компанією.

Колишня наречена українського боксера Володимира Кличка, американська акторка Гайден Панеттьєрі, схоже, вкотре дала шанс своєму імпульсивному коханому Браяну Гікерсону.

Днями парочку заскочили в одному з ресторанів Лос-Анджелеса, де вони разом вечеряли. Та в певний момент щось пішло не так і між Браяном та з одним з відвідувачів закладу сталася суперечка. Врешті, Гікерсон навіть плюнув у свого суперника.

Охороні ресторану вдалося дещо залагодити конфлікт та попросити порушників спокою залишити заклад.

А вже на вулиці почалося страшне – Гайден та Браян ув'язалися у масштабну бійку. Панеттьєрі намагалася відтягнути свого бойфренда і увести його, втім, не втрималася на ногах і їй теж дісталося. Гайден вигукувала Гікрсону "Браян, в'язниця".

Ймовірно, таким чином артистка намагалася коханого попередити про наслідки того, що може статися, якщо з'являться копи, бо, як відомо, Гікерсон, перебуває на випробувальному терміні до 2025 року.

Нагадаємо, що Браян Гікерсон та екснаречена Володимира Кличка Гайден Панеттьєрі почали зустрічатися чотири роки тому.

Гайден Панеттьєрі та Браян Гікерсон / Getty Images

Та вже за пів року у Мережі з'явилася інформація, що бойфренд жорстоко побив Гайден - залишив на її тілі численні синці, а також розбив їй ніс. Його заарештували, проте пізніше відпустили під заставу.

Проте суд заборонив Гікерсону наближатися до Гейден ближче, ніж на 90 метрів. Коханому акторки світило позбавлення волі до 4 років, але як виявилося, для цього в справі не вистачило доказів і з нього зняли звинувачення.

У лютому 2020-го ситуація повторилася і Гікерсон знову вдарив Гайден. Згодом через суд Панеттьєрі заборонила колишньому наближатися до неї.

За два місяці ексбойфренда Гейден Панеттьєрі офіційно звинуватили у домашньому насильстві та висунули йому кримінальне обвинувачення. У квітні його ув'язнили.

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