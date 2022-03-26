У Києві приспустять головний прапор України: яка причина

Прапор знов піднімуть щойно погодні умови покращаться.
Полотно головного прапора України у Києві приспустять 26 березня через сильні пориви вітру.
Про це повідомив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.
"Ми дбаємо про те, аби утримувати полотно Головного державного прапора та флагшток у належному стані. Тому через погодні умови – сильні пориви вітру – ми, як і зазвичай, тимчасово приспускаємо полотно", - зазначив він.
За словами чиновника, прапор знов піднімуть щойно погодні умови покращаться.
Також стало відомо, що 27 березня у Києві та області скасували посилену комендантську годину. Час комендантської години залишиться в звичайному режимі - з 20:00 до 7:00.
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