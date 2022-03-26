В Киеве приспустят главный флаг Украины: какая причина

Флаг снова поднимут как только погода улучшится.
Полотно главного флага Украины в Киеве приспустят 26 марта из-за сильных порывов ветра.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.
"Мы заботимся о том, чтобы содерживать полотно Главного государственного флага и флагшток в надлежащем состоянии. Поэтому из-за погодных условий – сильных порывов ветра – мы, как обычно, временно приспускаем полотно", — отметил он.
По словам чиновника, флаг снова поднимут как только погода улучшится.
Также стало известно, что 27 марта в Киеве и области отменили усиленный комендантский час. Время комендантского часа останется в обычном режиме – с 20:00 до 7:00.
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