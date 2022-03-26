На Волині вирішили вилучати автомобілі у п'яних водіїв

Транспорт передаватимуть на потреби армії.
Від 26 березня на Волині у п’яних водіїв вилучатимуть автомобілі.
Про це повідомив голова Волинської державної адміністрації Юрій Погуляйко.
"Від сьогодні на Волині у водіїв, які сіли за кермо в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, вилучатимуть автомобіль", - йдеться у повідомленні.
Вилучений транспорт будуть передавати для потреб Збройних сил України.
До слова, за керування авто у нетверезому стані передбачає штраф та тимчасове позбавлення прав. Конфіскація (безоплатне вилучення) застосовується, якщо водія спіймають втретє протягом року. Втім, вилучення автомобіля для потреб допустиме законом під час воєнного стану. Його в Україні запровадили 24 лютого 2022-го.
Як повідомлялося, у Хмельницькій області у п'яних водіїв вилучили понад пів сотні автомобілів. Нйпотужніші та найсучасніші авто відразу відправили для підсилення матеріальної бази захисників у "гарячих" точках України.