Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In english

Окупанти атакують Ізюм, щоб прорватися на Донбас

Дата публікації
Перегляди
9
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти атакують Ізюм, щоб прорватися на Донбас

Associated Press

Ізюм залишається найгарячішою точкою Харківської області.

Російські окупанти намагаються прорватися через Ізюм до Луганської та Донецької областей. ЗСУ тримають позиції.

Про це у коментарі "Суспільному" сказав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Він (російський окупант — ред.) намагається оминути місто Ізюм, пройти частиною через нього, щоб переправити свої війська до Луганської та до Донецької областей, фактично відрізати лінію ООС", — сказав Синєгубов.

З його слів, на цьому напрямку постійно тривають бої. "Наші Збройні сили, повірте, свої позиції тримають", — зазначив голова адміністрації.

Ізюм залишається найгарячішою точкою області.

"Там ведуться і сьогодні бої. І вночі були. Навіть збитий ворожий літак — зараз ця інформація ще має підтвердитися. Вночі. І відбиті декілька спроб наступу на наші оборонні позиції. Там боротьба ще триває", — сказав Синєгубов.

Нагадаємо, на Донецькому і Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил відбито всі ворожі атаки та завдано суттєвих втрат російським загарбникам. 

Читайте також:

Наступна публікація