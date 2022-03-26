Окупанти атакують Ізюм, щоб прорватися на Донбас

Ізюм залишається найгарячішою точкою Харківської області.
Російські окупанти намагаються прорватися через Ізюм до Луганської та Донецької областей. ЗСУ тримають позиції.
Про це у коментарі "Суспільному" сказав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Він (російський окупант — ред.) намагається оминути місто Ізюм, пройти частиною через нього, щоб переправити свої війська до Луганської та до Донецької областей, фактично відрізати лінію ООС", — сказав Синєгубов.
З його слів, на цьому напрямку постійно тривають бої. "Наші Збройні сили, повірте, свої позиції тримають", — зазначив голова адміністрації.
Ізюм залишається найгарячішою точкою області.
"Там ведуться і сьогодні бої. І вночі були. Навіть збитий ворожий літак — зараз ця інформація ще має підтвердитися. Вночі. І відбиті декілька спроб наступу на наші оборонні позиції. Там боротьба ще триває", — сказав Синєгубов.
Нагадаємо, на Донецькому і Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил відбито всі ворожі атаки та завдано суттєвих втрат російським загарбникам.
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