Коли та як садити цибулю на зиму в жовтні, листопаді 2026 року

Коли садити цибулю

Реклама

Висаджування озимої цибулі щороку набирає все більшої популярності серед українських городників. Цей спосіб дозволяє отримати ранній урожай соковитої зелені та великої ріпки вже на початку літа, а також звільняє дорогоцінний час під час весняних польових робіт.

Досвідчені городники зазначають, що успіх озимого вирощування повністю залежить від дотримання температурного режиму, правильної підготовки ґрунту та вибору якісного посадкового матеріалу.

Реклама

Коли садити цибулю на зиму: головне правило озимого садіння

Найголовніше завдання під час висаджування цибулі восени — домогтися того, щоб рослина пішла під зиму з добре розвиненою кореневою системою (довжиною близько 5–10 см), але з мінімальним наростанням зеленого пера (до 5 см).

Реклама

Якщо висадити сіянку за надто високої температури (понад +10…+12°C), цибуля почне активно випускати зелене перо. Восени висока зелень (понад 10 см) підмерзне під час перших заморозків. Навесні така рослина витратить усі сили на відновлення зеленої маси, в результаті чого піде в стрілку і не сформує повноцінної головки.

Висаджувати цибулю слід тоді, коли середньодобова температура повітря встановиться на рівні +5…+7°C вдень, а вночі опускатиметься майже до 0°C, і такий режим утримуватиметься щонайменше тиждень. За такої температури коренева система активно розвивається, а зелене перо не росте.

Для повноцінного укорінення цибулі потрібно від 14 до 25 днів (близько 2–3 тижнів) до замерзання ґрунту. Якщо цибуля не встигне укорінитися, зимові морози просто виштовхнуть її на поверхню ґрунту.

У кліматичних умовах Центральної України оптимальні строки посадки зазвичай припадають на останні дні жовтня та першу декаду листопада.

Реклама

Який сорт цибулі краще садити на зиму

Щоб озима цибуля дала багатий урожай і не пішла в стрілку, важливо вибирати спеціалізовані озимі сорти та правильно відсортувати сіянку за розміром. Автори каналу Дім та присадибна ділянка радять вибирати такі озимі сорти цибулі:

Радар. Один із найпопулярніших та найзимостійкіших сортів, який здатний витримувати морози до -30°C за наявності снігового покриву.

Шекспір. Надійний озимий сорт із щільною лускою, що чудово переносить зимові зниження температур і не схильний до стрілкування.

Трой. Стійкий сорт, що формує гарні округлі цибулини та показує стабільну врожайність.

Геркулес (Гартер). Дає високий урожай смачних та соковитих цибулин плоско-округлої форми.

Центуріон. Сорт із високою стійкістю до стрілкування, відмінно зберігається, формує великі й соковиті головки.

Сеньшуй. Популярний японський сорт, що формує плоско-округлі соковиті головки.

Сіянку потрібно сортувати за фракціями

Перед посадкою цибулю обов’язково перебирають і ділять на три категорії:

Перша фракція (овсюжка) — діаметр менше 1 см. Найкращий матеріал для посадки під зиму на головку. У таких дрібних цибулинах занадто малий запас поживних речовин, тому вони фізично не здатні випустити квіткову стрілку навесні, але дають велику ріпку. Друга фракція — діаметр 1–2 см. Стандартна сіянка, яка також чудово підходить для осінньої посадки на головку. Третя фракція (вибірок) — діаметр понад 2 см. Великі цибулини, які мають високу ймовірність пустити стрілку. Його висаджують виключно для отримання ранньої весняної зелені (пера) щільним мостовим способом на окремій грядці.

Як підготувати ґрунт та оздоровити ділянку для посіву цибулі

Грядку під цибулю готують за 2–3 тижні до висаджування, щоб ґрунт ущільнився та осів. Якщо висадити сіянку в свіжовископану землю, під час її осідання цибулини затягне занадто глибоко, і навесні їм буде важко пробитися на поверхню.

Для відновлення родючості грунту та очищення землі фахівці радять посів зелених добрив у ранньоосінній період. Якщо гірчиця була посіяна у вересні та встигла наростити зелену масу висотою 20–25 см, її підготовляють до перекопування. У разі сухої погоди ділянку попередньо проливають водою, після чого зелень зрізають плоскорізом або косять і перекопують разом із ґрунтом на глибину 10–15 см.

Під час розкладання біомаси гірчиці виділяються специфічні ефірні олії, які пригнічують розвиток збудників фітофторозу, фузаріозу, парші та різних кореневих гнилей. Крім того, ці речовини створюють несприятливе середовище для таких ґрунтових шкідників, як дротянка, ведмедка та личинки хруща.

Реклама

Якщо сидерати восени не висівалися, відмінною альтернативою для оздоровлення грядки є використання подрібненої зелені та квітів чорнобривців. Стебла, листя та суцвіття чорнобривців подрібнюють секатором або лопатою на шматочки завдовжки 3–5 см для прискорення процесів ферментації. Подрібнену масу рівномірно розсипають тонким шаром по поверхні ділянки та перекопують із землею на глибину 10–15 см, підтримуючи вологість ґрунту. Чорнобривці мають виражену антисептичну, фітонцидну та протигрибкову дію. Вони ефективно знезаражують ґрунт від мікроорганізмів, а також природним шляхом відлякують галових нематод і цибулеву муху.

Внесення добрив перед садінням цибулі

Підготовка та збагачення ґрунту під озиму цибулю є вирішальним етапом, адже саме осіннє живлення закладає основу для міцного вкорінення сіянки та її успішної перезимівлі. Усі необхідні компоненти вносять під перекопування за 2-3 тижні до висаджування, що дозволяє поживним речовинам рівномірно розподілитися в ґрунті.

Структуру землі покращують за допомогою якісної органіки, використовуючи добре дозрілий 2–3-річний перегній або визрілий компост із розрахунку 5–6 кілограмів на квадратний метр. Це робить ґрунт пухким і повітропроникним, що надзвичайно важливо для розвитку молодих корінців. Застосування свіжого гною на цьому етапі категорично неприпустиме, оскільки воно провокує опіки ніжних тканин, провокує розвиток гнилей і стимулює передчасний ріст зелені, який повністю знищить посадку під час перших морозів.

Основою осіннього мінерального живлення є фосфор і калій , які спрямовані на розбудову кореневої системи та підвищення витривалості рослин. Суперфосфат у кількості 20–30 грамів на квадратний метр допомагає цибулі сформувати розгалужене коріння, що надійно утримуватиме її в землі під час замерзання та відлиг. Сульфат калію, який додають по 15–20 грамів на метр, збільшує щільність клітинного соку та захищає цибулини від вимерзання.

Деревний попіл слугує чудовим природним джерелом мікроелементів і знижує кислотність ґрунту, створюючи сприятливі умови для розвитку цибулі. Проте його не змішують із суперфосфатом під час загального перекопування грядки, щоб добрива не нейтралізували дію одне одного. Попіл зберігають і вносять безпосередньо в борозенки під час висаджування сіянки, висипаючи його тонким шаром на дно рядочків.

Знезараження посівного матеріалу

Знезараження озимої цибулі перед посадкою є обов’язковим етапом, оскільки на поверхні зовнішніх лусочок часто залишаються мікроскопічні спори грибків та яйця шкідників. Головне правило осінньої дезінфекції полягає у відсутності тривалого замочування, щоб сіянка не натягнулася вологою та не почала передчасно рости до настання морозів.

Найпростішим і повністю сухим методом є опудрювання. Суху сіянку пересипають деревним попелом і ретельно перемішують, поки кожна цибулинка не покриється тонким захисним шаром, який пригнічує мікроорганізми та дає первинне живлення для майбутніх корінців.

Якщо застосовуються рідкі розчини, то замочування роблять виключно короткотривалим. Посадковий матеріал занурюють у сітці на 15–20 хвилин у сольовий розчин з однієї столової ложки солі на літр теплої води або в темно-рожевий розчин марганцівки. Після такої процедури цибулю обов’язково розкладають на тканині чи папері та повністю просушують перед висадкою в ґрунт.

Для найбільш надійного захисту використовують обприскування фунгіцидом. Для цього 10 мілілітрів препарату «Максим» розводять у 100 мілілітрах води, рівномірно обробляють цибулини з пульверизатора, підсушують їх на повітрі протягом години та одразу висаджують у грядку.

Техніка та схема посадки цибулі

На заздалегідь підготовленій ділянці формують посадкові рядочки глибиною від 7 до 9 сантиметрів, розраховуючи простір під можливе додавання захисного дренажного шару. На дно кожної борозенки насипають трохи річкового піску або деревного попелу, що створює сприятливе середовище для розвитку молодих корінців та запобігає застою вологи.

Цибулини обережно розставляють уздовж борозенки денцем донизу, уникаючи сильного втискання в ґрунт, аби не пошкодити тендітні зачатки коренів. Для формування великої та соковитої ріпки вагою понад 150 грамів між цибулинами в ряду витримують відстань у 7–8 сантиметрів, а між самими рядками залишають від 15 до 20 сантиметрів вільного простору.

Висаджену сіянку засипають сухою землею, залишаючи над «плічками» цибулин шар ґрунту товщиною точно 3–4 сантиметри. Дотримання цієї глибини є критичним, за мілкішої посадки цибулю просто виштовхне мороз, а за надто глибокої — вона витратить усі сили на проростання або загниє.

Наприкінці поверхню грядки злегка розрівнюють та акуратно ущільнюють для кращого контакту сіянки з землею. Якщо ґрунт зберігає природну помірну вологість, додатковий полив після посадки не проводиться, щоб не спровокувати небажаного передчасного проростання пера восени.

Мульчувати грядку шаром 5–6 см (сухим листям, соломою чи хвойним опадом) потрібно лише тоді, коли верхній шар землі вже схопиться першою морозною скоринкою. Якщо взимку випаде достатній шар снігу, додаткового укриття не потрібно. У разі бессніжних морозів грядку можна накрити агроволокном.

Коли садити озиму цибулю в Україні: сприятливі дні у жовтні 2026 року

Жовтневі дні ідеально підходять для висаджування сіянки в більшості регіонів України, коли температура починає стабільно знижуватися.

27 жовтня (спадний Місяць у Тельці) один із найсприятливіших днів місяця. Телець захищає цибулю від випускання квіткової стрілки навесні та сприяє формуванню щільних, гострих головок із високою лежкістю під час тривалого зберігання.

30 жовтня (друга половина дня) та 31 жовтня (спадний Місяць у Раку) — вдалий період для швидкого вкорінення. Перебування Місяця в Раку стимулює активний розвиток кореневої системи та допомагає цибулині вирости великою й соковитою.

Коли садити озиму цибулю в Україні: сприятливі дні у листопаді 2026 року

Листопадові терміни орієнтовані на збереження посадок у разі затяжної або, навпаки, занадто теплої осені.

3–4 листопада (Місяць у Діві) — чудовий резервний варіант на випадок раптового похолодання. Посадка в ці дні гарантує формування потужного коріння, що дозволить цибулі успішно перезимувати в ґрунті.

5 листопада (після 16:30), 6 та 7 листопада (спадний Місяць у Терезах) — найкращий період першої половини листопада. Терези забезпечують правильну вирівняну форму головок, формують міцну захисну луску та підвищують стійкість урожаю до гниття.

8 листопада (перша половина дня, Місяць у Скорпіоні). Скорпіон є одним із найродючіших знаків. Цибуля, висаджена в цей час, виростає великою, міцною та стійкою до ураження шкідниками.

26 листопада (друга половина дня), 27 та 28 листопада (до 13:00, спадний Місяць у Раку) — оптимальне вікно для пізньої посадки за умов теплої осені, яке забезпечує максимальний потенціал для формування сильного коріння та соковитої ріпки.

Новини партнерів