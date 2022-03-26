Состояние министра обороны РФ Шойгу ухудшилось — Геращенко

По словам Геращенко, Шойгу находится в больнице.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу находится в больнице с инфарктом.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"После моего сообщения вчера, что у Шойгу инфаркт, в бункере стало подгорать. Сегодня выпустили «консерву», видео, снятое 11 марта, чтобы показать народу, что пациент жив и здоров. Так вот, состояние Шойгу ухудшилось, и он продолжает проходить лечение в госпитале имени Бурденко", — написал Геращенко.

Напомним, что минобороны России опубликовало видео с совещания с участием главы ведомства Сергея Шойгу, не появлявшегося на публике две недели. Согласно видео, Шойгу заявил, что "с учетом проведения специальной военной операции на территории Украины, в 2022 году нужно сохранить заданные темпы поставок в войска перспективного вооружения".