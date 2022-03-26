С моря в Одесскую область пытались высадиться диверсанты

С моря в Одесскую область пытались высадиться диверсанты

Однако противник потерпел провала — ДРГ уничтожили Вооруженные силы Украины.

Российские военные продолжают попытки вести разведку по Одесскому побережью. В субботу, 26 марта, враг пытался высадить с моря диверсионно-разведывательную группу.

Об этом сообщил офицер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.

По его словам, диверсионно-разведывательная группа двигалась на скоростных катерах, однако противник испытал провал. ВРГ уничтожили Вооруженные силы Украины.

"Противник продолжает ведение разведки береговой полосы и акватории Черного моря. Но системы ПВО Одесщины выполняют свои задачи по назначению. Враждебная попытка высадки ДРГ с использованием скоростных катеров в Одесской области оказалась не удачной ", — сказал Назаров.

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