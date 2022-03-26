Беженка из Украины выиграла марафон в Иерусалиме

Верецкая посвятила победу родине.

Украинская легкоатлетка Валентина Верецкая победила в марафоне в Иерусалиме с результатом 2:45:54.

Верецкую вместе с дочерью приютила семья в Польше. Ее муж остался в Украине и воюет. По словам женщины, ее дом в Николаеве разрушен, а из-за войны она не могла тренироваться.

Тем не менее, стремилась вернуться в спорт, поэтому связалась с представителями Иерусалимского марафона и смогла принять участие в соревнованиях. Верецкая была шокирована своей победой.

"Я постоянно в стрессе и очень нервничаю из-за всего, что происходит в Украине, но в определенной степени это и помогло мне. Это была очень тяжелая гонка, она была очень холмистая. Эта победа за мир, за мир в моей стране, и не только в моей стране – за мир во всем мире”, – приводит слова Верецкой The New York Times.

Для Верецкой этот марафон стал четвёртым. Перед войной она заняла первое место в марафоне в Албании 17 октября и 3-е место в марафоне Гутенберга в Майнце, Германия, в мае 2019 года.

Напомним, что украинка Елена Костевич завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по шаровой стрельбе, который проходит в Норвегии.

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